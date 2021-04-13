اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أبريل 2021 08:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البابا فرنسيس يطلب استقالة أحد أساقفة ولاية مينيسوتا الأمريكية

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 08:33 م
البابا فرنسيس يطلب استقالة أحد أساقفة ولاية مينيسوتا الأمريكية البابا فرنسيس
(وكالات)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

طلب البابا فرنسيس من أحد أساقفة ولاية مينيسوتا الأمريكية الاستقالة من منصبه بعد تحقيق أجراه الفاتيكان بشأن إخفاء سوء سلوك جنسي.

وقالت أبرشية كروكستون إن البابا طلب من الأسقف مايكل هوبنر الاستقالة من الأبرشية، كما عين القس ريتشارد باتس ليكون بديلا مؤقتا لهوبنر.

وأوضحت أن رئيس الأساقفة برنارد هيبدا، من أبرشية سانت بول ومينيسوتا، أطلق تحقيقا أوليا في الادعاءات القائلة إن هوبنر "فشل في بعض الأحيان في مراعاة المعايير المعمول بها واخفى اعتداء جنسيا تعرض له رجال دين من أبرشية كروكستون".

واتهم هوبنر بالضغط على مرشح لمنصب في الكنيسة للتراجع عن مزاعمه بأن المونسنيور روجر غروندهاوس اعتدى عليه جنسيا عندما كان مراهقا في عام 1971، وفقا للنشرة الرسمية للأبرشية الكاثوليكية.

وادعى المرشح رون فاسيك أنه عندما أخبر هوبنر عن الإساءة بين عامي 2009 و2010، طلب منه الأخير عدم قول أي شيء لأن ذلك سيسبب أذى لغروندهاوس، كاشفا أن هوبنر ضغط عليه للتوقيع على رسالة يتراجع فيها عن الادعاء من خلال التهديد بعواقب سلبية على والده، وهو أيضا كاهن في الكنيسة.

 

 

 


البابا فرنسيس

الفاتيكان

روما

إيطاليا

الولايات المتحدة الأمريكية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بابا الفاتيكان يصلى قداسا فى روما مع سجناء ولاجئين

الإثنين، 12 أبريل 2021 12:00 ص

بابا الفاتيكان: جميعنا مدعوون لمحاربة الوباء واللقاحات أداة أساسية لهذه المعركة

الأربعاء، 07 أبريل 2021 01:18 م

بابا الفاتيكان يدعو المجتمع الدولى لتشارك لقاحات كورونا مع الدول الأكثر فقرا

الأحد، 04 أبريل 2021 03:47 م

بابا الفاتيكان في أحد الشعانين: الشيطان يستغل جائحة كورونا لبث الريبة والشك

الأحد، 28 مارس 2021 05:07 م

بابا الفاتيكان يطالب بمكافحة الجريمة المنظمة مع استغلال المافيا لانتشار كورونا

الأحد، 21 مارس 2021 05:23 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة