اليوم السابع
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الأرصاد تنشر صورا لأقمار الصناعية تشير لاستمرار ارتفاع درجات الحرارة

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 11:23 ص
الأرصاد تنشر صورا لأقمار الصناعية تشير لاستمرار ارتفاع درجات الحرارة صور الأقمار الصناعية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع  درجة الحرارة ارتفاعا طفيفا على كافة الأنحاء مع أول يوم رمضان .
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من  المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى فى القاهرة اليوم 24 درجة ، ويستمر هذا الارتفاع فى درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع المقبل ثم يليه انخفاض مرة أخرى.
 
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين  عدم الانخداع فى الأحوال الجوية خلال فصل الربيع خاصة لأنه فصل موجات سريعة ومتقلبة، لافتة إلى نشاط رياح  رياح شمالية شرقية علي شمال البلاد اليوم تنشط أحيانا مما تعمل على تحسن فى الشعور بحالة الطقس.
 
ويشهد اليوم  الثلاثاء،  ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة،  معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة .
 
 وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد،  أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى  ، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء .
 
وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء و جنوب البلاد.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء  :  القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 17 درجة.
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صور الأقمار الصناعية

 

 


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