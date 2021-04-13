اعرف المواد القانونية المطبقة على متهم بالنصب على الشباب بزعم تسفيرهم للخارج

كتب سليم على

نجحت الأجهزة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط متهم بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج، بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكى تحت هذا الزعم، وتوفير فرصة عمل له بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه، بدائرة مركز جهينة بسوهاج.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم: يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.

ويقول المشرع أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".