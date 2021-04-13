اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 أبريل 2021 12:58 م
خالد صلاح
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اعتقال 6 إرهابيين لتخطيطهم شن هجمات فى نينوى شمال شرقى العراق

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 11:37 ص
اعتقال 6 إرهابيين لتخطيطهم شن هجمات فى نينوى شمال شرقى العراق القوات الأمنية العراقية- صورة أرشيفية
أ ش أ

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أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الثلاثاء، اعتقال 6 عناصر إرهابية كانت تخطط لشن هجمات إجرامية ضد أهداف أمنية ومدنية في محافظة نينوى شمال شرقي البلاد.
 
وذكر الحشد في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبحسب مذكرات إلقاء قبض، نفذت قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي، واستخبارات اللواء 30، عملية أمنية محكمة تمكنت خلالها من اعتقال 6 من العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء وفق مذكرات اعتقال، وتم تسليمهم للجهات الأمنية وفق مذكرات تسليم رسمية".
 
جدير بالذكر أن القوات الأمنية العراقية تحبط من حين لآخر مخططات لشن هجمات إجرامية ضد أهداف أمنية ومدنية في ربوع البلاد.

العراق

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الحشد الشعبى

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