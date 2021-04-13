اعتقال 6 إرهابيين لتخطيطهم شن هجمات فى نينوى شمال شرقى العراق

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أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم الثلاثاء، اعتقال 6 عناصر إرهابية كانت تخطط لشن هجمات إجرامية ضد أهداف أمنية ومدنية في محافظة نينوى شمال شرقي البلاد.

وذكر الحشد في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبحسب مذكرات إلقاء قبض، نفذت قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى في الحشد الشعبي، واستخبارات اللواء 30، عملية أمنية محكمة تمكنت خلالها من اعتقال 6 من العناصر الإرهابية المطلوبة للقضاء وفق مذكرات اعتقال، وتم تسليمهم للجهات الأمنية وفق مذكرات تسليم رسمية".

جدير بالذكر أن القوات الأمنية العراقية تحبط من حين لآخر مخططات لشن هجمات إجرامية ضد أهداف أمنية ومدنية في ربوع البلاد.