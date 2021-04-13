اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين فى إيطاليا خلفت العديد من المصابين

فاطمة شوقى

خرج عدد من المتظاهرين الإيطاليين فى شوارع روما للاحتجاج على بناء منطقة خدمات على طريق سريع فى منطقة فال دى سوزا شمال إيطاليا، صباح اليوم الثلاثاء، والتى تحولت إلى اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة مع وقوع بعض الإصابات بين الضباط ، حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.



مظاهرات فى ايطاليا

ووقعت التوترات عندما قام حوالي 200 شخص معارضين للأعمال على الطريق السريع بإلقاء الحجارة والمفرقعات النارية على الحافلات التي كانت تقل العمال إلى المنطقة التي سيتم فيها بناء منطقة الخدمة وإقامة الحواجز التي أشعلوها في النيران لمنع وصولهم.

وردت قوات النظام بالغاز المسيل للدموع ، بحسب وسائل الإعلام ، مضيفة أن الشرطة تدخلت بمئات الرجال وأكثر من 30 عربة مصفحة ضد المتظاهرين.

ويعتبر المتظاهرون جزء من حركة "No TAV" ، التي ظلت منذ سنوات تحتج على إنشاء خط سكة حديد فائق السرعة بين تورين الإيطالية وليون الفرنسية ، معتبرة أنه سيتسبب في أضرار بيئية كبيرة للمنطقة.

بدأ الاحتجاج لأن الشرطة جاءت لإخلاء هذه المنطقة التي تتواجد فيها "لا تاف" منذ سنوات بين مدينتي سان ديديرو وبروزولو في بيدمونت ، حيث سيتم بناء موقف للسيارات مع منطقة استراحة بجوار الطريق السريع.



احتجاجات فى ايطاليا

يخطط خط سكة حديد تورينو - ليون لعبور جبال الألب للانضمام إلى ما يسمى بممر البحر الأبيض المتوسط ​​، الذي سيربط شرق وغرب أوروبا بطول 3000 كيلومتر لتعزيز التجارة. هذه واحدة من العقدة الرئيسية التي تواجه السلطة التنفيذية في روما ، التي كلفت بتقرير عن التكاليف والفوائد التي حددت أن الفرق سلبي بقيمة 7000 مليون يورو.

وعارضت منظمات مثل "نو تاف" هذا العمل منذ عقود ، معتبرة أنه غير مجدي ومكلف وخطير على البيئة وصحة سكان جبال الألب ، خوفًا من إزالة أطنان من اليورانيوم والأسبستوس من الجبال.