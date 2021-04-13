استهداف رتل للتحالف الدولى بعبوة ناسفة جنوبى العراق

وأوضحت الخلية - فى بيان وفقًا لوكالة الأنباء العراقية اليوم الثلاثاء، أنه بناءً على معلومات دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من لواء 61 بالفرقة الخاصة ومديرية أمن كركوك من القبض على 6 من الإرهابيين شديدى الخطورة.

وأضافت أن قوة مشتركة من قيادة عمليات البصرة ووفقًا لمعلومات استخبارية قبضت على 85 مطلوبًا من بينهم إرهابيين تابعيين لتنظيم داعش.

وعلى صعيد متصل، أعلنت الخلية أيضًا مقتل عدد من الإرهابيين بضربات جوية عراقية في جبال حمرين.

وأوضحت أنه وفقًا لمعلومات استخبارية دقيقة من قيادة العمليات الثانية لجهاز مكافحة الإرهاب، نفذت طائرات F16 العراقية أربع ضربات جوية، استهدفت خلالها كهوفا في سلسلة جبال حمرين ضمن قاطع عمليات صلاح الدين، حيث تم تدميرها وقتل من فيها من عناصر إرهابية.