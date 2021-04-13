وأضاف وزير الصحة النمساوى المستقيل، وهو أحد قيادات حزب الخضر الشريك فى الائتلاف الحكومى، أنه يشعر بإرهاق شديد للغاية بسبب محاربة وباء كورونا.

وأشار إلى أن البلاد تواجه أسوأ أزمة صحية منذ عقود، وتحتاج إلى وزير صحة بصحة تامة.

يشار إلى أن نائب المستشار فيرنر كوجلر، وهو رئيس حزب الخضر، كان قائما بأعمال وزير الصحة خلال فترة مرض أنشوبير، وهو يتجه إلى اختيار الطبيب الشهير فولفانج موكشتين ليحل محل وزير الصحة المستقيل.

