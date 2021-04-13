اليوم السابع
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ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 10:54 ص
ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد الطقس - موجة حارة
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021 إلى الأحد 18 أبريل 2021، حيث يبدأ من اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية : 

 

- يوم الثلاثاء 13 أبريل : 
 

اعتبارا من اليوم الثلاثاء ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة شمالا حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة العظمى بين 25: 30، حار جنوبا ودرجة الحرارة العظمى بين 34 : 36 ، لطيف ليلا على معظم الأنحاء ودرجات الحرارة الصغرى بين 15: 20 .
 
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء

- يوم الأربعاء 14 أبريل : 

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء

- يوم الخميس 15 أبريل: 

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء

- يوم الجمعة 16 أبريل : 

اعتبارا من الجمعة ارتفاع آخر فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس حار شمالا حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة العظمى بين 31 : 37 ، شديد الحرارة جنوبا ودرجة الحرارة العظمى بين 37: 40 درجة ، لطيف ليلا ودرجة الحرارة الصغرى بين 15 : 20 .

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء  

- يوم السبت 17 أبريل : 

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وغرب البلاد .

- يوم الأحد 18 أبريل : 

أتربة عالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد . 

 
 

 


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