ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الأحد

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية :

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الثلاثاء 13 أبريل 2021 إلى الأحد 18 أبريل 2021، حيث يبدأ من اليوم ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

- يوم الثلاثاء 13 أبريل :



اعتبارا من اليوم الثلاثاء ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للحرارة شمالا حتى القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة العظمى بين 25: 30، حار جنوبا ودرجة الحرارة العظمى بين 34 : 36 ، لطيف ليلا على معظم الأنحاء ودرجات الحرارة الصغرى بين 15: 20 .