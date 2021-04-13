ونقلت شبكة "ايه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن إيفون نديجى المتحدثة باسم المنظمة قولها إن من بين القتلى 16 طفلا، فيما تمكن 14 شخصا من النجاة بعد غرق القارب أمس، ويعد هذا الحادث الثانى من نوعه خلال شهر واحد، حيث وقع حادث مماثل الشهر الماضى، وأسفر عن مقتل حوالى 20 مهاجرا وإصابة آخرين.