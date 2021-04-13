جيبوتى (أ ش أ)

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب، كان يقل مهاجرين غير شرعيين قبالة ساحل جيبوتى إلى 42 شخصا.

ونقلت شبكة "ايه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن إيفون نديجى المتحدثة باسم المنظمة قولها إن من بين القتلى 16 طفلا، فيما تمكن 14 شخصا من النجاة بعد غرق القارب أمس، ويعد هذا الحادث الثانى من نوعه خلال شهر واحد، حيث وقع حادث مماثل الشهر الماضى، وأسفر عن مقتل حوالى 20 مهاجرا وإصابة آخرين.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة أعلنت فى وقت سابق، أن 34 مهاجرًا غير شرعى لقوا حتفهم قبالة ساحل جيبوتي.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية لشرق أفريقيا والقرن الأفريقي محمد عبدي كير: "إن 34 مهاجراً توفوا بشكل مأساوي قبالة ساحل جيبوتي بعد غرق قاربهم"، موضحاً أن مهربي البشر قاموا بنقل هؤلاء المهاجرين.

وأشار إلى أن الحادث المأساوي يعد الثاني من نوعه خلال شهر واحد، مذكراً بحادث مماثل حديث وقع الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل حوالي 20 مهاجراً وإصابة آخرين.