إفريقيا تسجل 4 ملايين و360 ألف إصابة و116 ألف وفاة جراء كورونا

أكدت "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و360 ألف إصابة مؤكدة، و116 ألف وفاة بسبب فيروس "كورونا".
وأوصت "المراكز الإفريقية" – في بيان اليوم الثلاثاء - الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، والوفيات السريعة، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.
يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.
إفريقيا تسجل 4 ملايين و360 ألف إصابة و116 ألف وفاة جراء كوروناالثلاثاء، 13 أبريل 2021 08:18 م
كورونا فى إفريقيا - أرشيفية
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أكدت "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و360 ألف إصابة مؤكدة، و116 ألف وفاة بسبب فيروس "كورونا".
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