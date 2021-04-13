اليوم السابع
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إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق "الإسماعيلية - السويس الصحراوى"

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 12:01 م
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق "الإسماعيلية - السويس الصحراوى" حادث تصادم - ارشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أصيب 7 أشخاص بكسور وكدمات وجروح مختلفة اليوم الثلاثاء في تصادم سيارتين بطريق "الإسماعيلية- السويس الصحراوي" .

تلقي اللواء ياسر نشآت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من المقدم محمد البرماوي، رئيس مباحث مركز فايد يفيد تصادم سيارتين.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش، بـ 7 سيارات نقلت إثنين من المصابين إلي مجمع الإسماعيلية الطبي فيما تم نقل 5 آخرين إلي مستشفى أبو خليفة للطوارئ.

وقالت مصدر طبى، أن المصابين هم أحمد علي مصطفي سعدون 40 عامًا، ومقيم بقرية عين غصين بمركز الإسماعيلية وعبد الله بسال عبد الله 26 عامًا، مقيم بمدينة الإسماعيلية ورضا شحاتة علي محمد 22 سنة مقيم بمركز القصاصين، وجيهان السيد العربي 47 عامًا، مقيمة بمدينة الإسماعيلية، وكريم أحمد 24 عامًا، مقيم بأرض الجمعيات ويونس حسن أحمد 24 عامًا مقيم بمنطقة الشهداء بالإسماعيلية، وفتحي أحمد حسن 50 عامًا مقيم بمحافظة السويس.

 


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