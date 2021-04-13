إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، منذ قليل، بجوار نقطة إسعاف أبو صالح التابعة لمحافظة بنى سويف

ودفع مرفق إسعاف بني سويف ب 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام مستشفيات جامعة بني سويف.

واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى حامد ن ال، 35 عام، صيدلي، مقيم محافظة المنيا، مصاب جرح قطعي بالرأس حوالي 5 سم، ومحمود ك م، 22 سنة، مقيم محافظة المنيا، مصاب سحجات بالجسم، وشيماء ج م، 30 سنة، مصابة كدمات بالجسم، وزياد ح ن، 7 سنوات جروح وكدمات بالجسم.