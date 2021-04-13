اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أبريل 2021 07:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الشرقى ببنى سويف

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 06:30 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الشرقى ببنى سويف حادث تصادم
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، منذ قليل، بجوار نقطة إسعاف أبو صالح التابعة لمحافظة بنى سويف
 
ودفع مرفق إسعاف بني سويف ب 3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين  إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور محمد شعبان مدير عام مستشفيات جامعة بني سويف.
 
واستقبل مستشفى بنى سويف الجامعى حامد ن ال، 35 عام، صيدلي، مقيم محافظة المنيا، مصاب  جرح قطعي بالرأس حوالي 5 سم، ومحمود ك م، 22 سنة، مقيم محافظة المنيا، مصاب سحجات بالجسم، وشيماء ج م، 30 سنة، مصابة كدمات بالجسم، وزياد ح ن، 7 سنوات جروح وكدمات بالجسم.

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

حادث انقلاب سيارة

الصحراوى الشرقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة