اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أبريل 2021 05:42 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة عاطلين للمحاكمة لاتهامهما بالاتجار فى الأقراص المخدرة داخل صيدلية بأكتوبر

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 04:20 م
إحالة عاطلين للمحاكمة لاتهامهما بالاتجار فى الأقراص المخدرة داخل صيدلية بأكتوبر محكمة _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أحالت النيابة العامة بجنوب الجيزة، شخصين متهمين بالاتجار فى الأقراص المخدرة داخل صيدلية بمدينة أكتوبر، للمحاكمة الجنائية، لبدء محاكمتهم فيما هو منسوب إليهم من اتهامات.

 

وضبطت أجهزة الأمن بحوزة المتهمين كمية من الأقراص المخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.
 
 
وردت معلومات لضباط مكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأمن الوطني، والامن العام، ومديرية أمن الجيزة، تفيد تورط شابين بالاتجار فر المواد المخدرة داخل صيدلية، في الجيزة.
 
 
وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة، أثناء تواجدهما بالصيدلية، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مخدرات

صيدلية

قرص مخدر

جنايات

حشيش

محكمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة