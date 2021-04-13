اليوم السابع
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أمن المنافذ يضبط 31 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 11:17 ص
أمن المنافذ يضبط 31 قضية متنوعة خلال 24 ساعة الشرطة
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

وتمكنت الجهود فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط عدد (5) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيار سيارات)، وفى مجال الأمن العام تك ضبط عدد (31) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط عدد (1402) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (215) حكم قضائى متنوع، وفى مجال مكافحة جرائم " تزوير المستندات" تم ضبط  عدد (2) قضية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 


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