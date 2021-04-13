اليوم السابع
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ألمانيا تؤكد أهمية الأردن فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 04:13 ص
ألمانيا تؤكد أهمية الأردن فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل
أ ش أ

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هنأت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأردن بمناسبة مرور 100 عام على تأسيس المملكة.. مؤكدة أنه من حق الأردنيين الفخر بدولتهم وإنجازاتها.
وقالت ميركل ـ في بطاقة تهنئة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية، - إن "الأردن يأتي في المقام الأول في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة التي تعانى من الاضطرابات، وأن ألمانيا تعتبره شريكا مهما وتكن له كل التقدير".
وأوضحت أن الأردن وألمانيا يتعاونان منذ سنوات عديدة وبشكل وثيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية والتعليمية، مشيرة إلى أن الجامعة الأردنية الألمانية مثال على الترابط الوثيق والشراكة بين البلدين الصديقين نحو مستقبل واعد، معربة عن أملها في مواصلة وتعزيز التعاون متعدد الأوجه بين البلدين الصديقين لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.


ألمانيا

الأردن

أنجيلا ميركل

الحكومة الألمانية

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