أرمين لاشيت.. من هو رجل الظل السائر على "طريق ميركل" بالانتخابات الألمانية؟

كتبت: هناء أبو العز

أرمين لاشيت المرشح الأوفر حظًا لخلافة ميركل كمستشار فى أواخر 2021، بعد دعم حزب التحالف المسيحى الديمقراطى له، يبلغ من العمر 59 سنة، زعيم ولاية شمال الراين وستفاليا الأكثر اكتظاظًا بالسكان .

لاشيت هو كاثوليكي ينحدر من منطقة الراين ، وهو محام وصحفي سابق خدم في البرلمان الألماني من عام 1994 إلى عام 1998 ، ثم في البرلمان الأوروبي من عام 1999 إلى عام 2005، وفي عام 2010 ، انضم إلى برلمان ولاية شمال الراين- ويستفاليا .

لاشيت من المؤيدين المخلصين لميركل ، ويُنظر إليه على أنه سيكون المرشح الذى يبقى سياسة ميركل كما هى، حيث وقف خلف ميركل خلال أزمة اللاجئين عام 2015 ، في وقت واجهت معارضة قوية من داخل حزب يمين الوسط.

يصف نفسه بأنه مرشح الاستمرارية ، ولفترة من الوقت على الأقل ، كان يُعتقد أنه مرشح أنجيلا ميركل المفضل، وهو معروف بسياسته الليبرالية وشغفه بالاتحاد الأوروبي والقدرة على التواصل مع مجتمعات المهاجرين.

لكن دعوته للتخفيف المبكر لقيود كوفيد الربيع الماضي فاجأت الكثيرين وأثارت غضب ميركل، وانسحب منذ ذلك الحين من هذا المنصب ، لكنه اضطر إلى العمل لإصلاح الضرر الذي لحق بمصداقيته السياسية.

وعلى الرغم من تولي لاشيت مقاليد الحزب ، فإن هذا لا يعني أن طريقه إلى منصب المستشارية مضمون ، حيث من المتوقع أن يتحداه قادة آخرون من الائتلاف الحاكم على المنصب الأعلى، ومن المثير للاهتمام ، أن ثقل لاشيت السياسي تلقى ضربة العام الماضي ، بعد أن ذكرت تقارير أنه ضغط من أجل تخفيف مبكر لقيود Covid-19.