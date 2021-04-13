اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 أبريل 2021 11:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أبرز ما حدث فى 1 رمضان.. نزول صحف إبراهيم ودخول جيوش الفتح الإسلامى لمصر

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 10:31 ص
أبرز ما حدث فى 1 رمضان.. نزول صحف إبراهيم ودخول جيوش الفتح الإسلامى لمصر حدث فى رمضان
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طوال شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجرياً نستعرض أهم وأبرز الأحداث التاريخية التى وقعت فى هذا الشهر الكريم ، وشهد اليوم الأول من الشهر الكريم وقوع عدة احداث هامة منها :
 
نزول صحف إبراهيم، هي الرسائل السماوية التي تلقاها النبي إبراهيم، والتي ورد ذكرها في القرآن بهذا الاسم. نزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر رمضان، وهو صاحب الديانة الحنيفية، بعد أن اتخذه الله خليلا وأنزل عليه هذه صحف وأمره فيها أن يبلغ دعوة دين الله للناس فانتقل من العراق إلى الشام ثم إلى مصر والحجاز. وهو الذي سمى أمة محمد بن عبد الله بالمسلمين. ولم يؤمن له من قومه غير ابن أخيه لوط.
 
2 هـ - أول رمضان صامه المسلمون كما يعتقد. وقيل: إنَّ فرضَ صيام رمضان كان يوم الإثنين 1 شعبان 2 هـ.
 
9 هـ - عودة الرسول محمد وجيش المسلمين إلى المدينة المنورة بعد انتهاء غزوة تبوك.
 
20 هـ - دخول جيوش الفتح الإسلامي مصر في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبقيادة عمرو بن العاص.
 
91 هـ - بدء فتح الأندلس، ونزول المسلمين بقيادة طريف بن مالك إلى الشاطئ الجنوبي لبلاد الأندلس وغزوا بعض الثغور الجنوبية، وبدأ فتح الأندلس، وكان موسى بن نصير قد بعث طريف بن مالك لاكتشاف الطريق لغزو الأندلس.
 
654 هـ – احتراق المسجد النبوي الشريف.
 

حدث فى رمضان

حدث فى 1 رمضان

نزول صحف ابراهيم

عمرو بن العاص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

نفحات شهر رمضان المبارك تبدأ بأداء أول صلاة تراويح في المساجد.. الأهالى يتوافدون على جوامع الأقصر وأسوان والمنوفية والإسكندرية وباقى المدن بالمصلية والكمامة.. والمحافظون يناشدون المواطنين الالتزام.. فيديو وصور

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 12:00 ص

باختصار أهم الأخبار العربية والدولية حتى منتصف الليل.. الملك سلمان يدعو المسلمين لنبذ الخلافات والفرقة.. سلطنة عمان تعلن الأربعاء أول أيام شهر رمضان المعظم.. رسالة وداع جديدة من دوق كامبريدج للأمير الراحل فيليب

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 12:00 ص

نجوم الفن يتسابقون للتهنئة بحلول شهر رمضان.. سميرة سعيد وكاظم: أعاده الله عليكم أزمنة مديدة.. كريم عبد العزيز والسقا: ربنا يجعله شهر خير وبركة علينا.. سيمون وهالة صدقى: دايما طيبين ومتجمعين على سفرة واحدة

الإثنين، 12 أبريل 2021 11:08 م

صور العالم هذا المساء.. دول عربية وإسلامية تعلن الثلاثاء أول أيام شهر رمضان المبارك.. المجلس السيادي السوداني يؤكد قدر الجيش على حماية الأرض.. مقتل شخص وإصابة امرأة بالرصاص أمام مستشفى في العاصمة الفرنسية باريس

الإثنين، 12 أبريل 2021 10:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة