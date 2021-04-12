اليوم السابع
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وكالة "تسنيم": إيران تتفاوض عبر وسطاء لتبادل جميع السجناء مع أمريكا

الإثنين، 12 أبريل 2021 01:10 ص
وكالة "تسنيم": إيران تتفاوض عبر وسطاء لتبادل جميع السجناء مع أمريكا الرئيس الإيراني حسن روحاني
وكالات

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كشف مدير مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي عن محادثات عبر وسطاء لتبادل جميع السجناء مع الولايات المتحدة ودول أخرى، وقال واعظي في حديث لوكالة "تسنيم" للأنباء الإيرانية التى نقلت عنها "روسيا اليوم"، إن "هناك محادثات حول تبادل السجناء عبر وسطاء حتى نتمكن من إطلاق سراح جميع السجناء مع الولايات المتحدة أو دول أخرى".

وصرح واعظي بأن طهران لم تغلق باب المفاوضات من أجل إطلاق سراح السجناء الإيرانيين في الخارج. وتابع قائلا: "لطالما أثيرت قضية تبادل السجناء ولم نعترض عليها ودائما ما تثار بيننا وبين الآخرين".

وأوضح أن مصير المواطنين الإيرانيين المسجونين في الولايات المتحدة أو الدول الأخرى، مهم ونسعى لإطلاق سراحهم. وقال: "إذا رأينا انفتاحا في هذا المجال، فسنعمل بالتأكيد في هذا الاتجاه، لأن العالم يعتبر هذه القضية عملا إنسانيا".


تسنيم

إيران

أمريكا

السجناء

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