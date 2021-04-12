وزير الخارجية الفلسطينى يعلن إجراء الانتخابات التشرعية 22 مايو المقبل

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قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إنه سيتم إجراء الانتخابات في 22 مايو المقبل، وإنه لا انتخابات دون القدس، مشيرًا إلى أن الرسالة السابقة التي أكد الجانب الإسرائيلي خلالها أنه ملتزم بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني أصبحت الآن محط اختبار.

وأضاف المالكي في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الاثنين، "أن اسرائيل حتى اللحظة لم ترد على الرسالة التي أرسلها وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ فيما يتعلق بالقدس وإجراء الانتخابات فيها ترشيحًا وانتخابًا، ولا نتوقع أن ترد اسرائيل على رسالة عقد الانتخابات بالإيجاب".

ولفت إلى التواصل مع الرباعية الدولية والأمم المتحدة بتعليمات من الرئيس محمود عباس والقيادة لحث اسرائيل على الموافقة على إجراء الانتخابات في القدس ترشيحًا ودعاية وانتخابًا، قائلًا: "لم نتلق ردًا من الرباعية حتى اللحظة".

وأشار إلى أن إسرائيل لم ترد على طلب الاتحاد الأوروبي لإدخال مراقبين من قبلهم للانتخابات الفلسطينية.

وأكد استمرار الضغط على المجتمع الدولي للقيام بدوره وتحمل مسؤولياته حيال العملية الديمقراطية التي تعد مطلبًا شعبيًا وقياديًا، مبينًا أنه سيقوم بجولة إلى عدة عواصم أوروبية لحثها على الضغط على اسرائيل لتحصيل الموافقات الخاصة بإجراء الانتخابات بالقدس.