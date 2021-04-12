وزيرة الصحة: الإقبال على تلقى لقاحات كورونا بمحافظات الصعيد ضعيف

كتب أحمد عرفة

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أنه سيتم الانتهاء من جميع أعمال تطوير مستشفى حورس العام بمدينة إدفو الواقعة فى محافظة أسوان، بحسب للمعدلات الزمنية المحددة، وذلك لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بأسوان، متابعة: قمت بمتابعة 3 وحدات ومستشفيين بينها مستشفى إدفو حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى أكثر 80%، متابعة: الإقبال على تلقى لقاحات كورونا بمحافظات الصعيد ضعيف ولا يوجد إقبال كبير بمحافظات الوجه القبلى.

وأضافت وزيرة الصحة، خلال تصريحاتها بقناة إكسترا نيوز: أناشد الشباب بأن يقومون بالتسجيل لأهاليهم أصحاب الأمراض المزمنة والذهاب لمراكز التطعيم للحصول على اللقاح، فمهمة الشباب هى مساعدة كبار السن فى تلقى اللقاح، ونحن زودنا وسنزيد وسنضاعف مراكز تلقى لقاحات كورونا كى نقرب للمواطن.

وتابعت وزيرة الصحة: أنها تجرى جولات ميدانية بمحافظة أسوان للتأكد من تشغيل المنظومة الصحية وفقا لمعايير التأمين الصحى.