نيويورك تايمز: مظاهرات واشتباكات مع الشرطة فى مينيابوليس بعد مقتل شاب أسود

كتبت رباب فتحى

أطلقت الشرطة الأمريكية في منطقة مينيابوليس النار وقتلت رجلاً في مركز مدينة بروكلين، الأحد ، مما أثار اشتباكات بين مئات المتظاهرين وضباط الشرطة في منطقة متوترة بالفعل خلال محاكمة الضابط السابق ديريك شوفين، بتهمة قتل جورج فلويد، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وتعرف أفراد الأسرة في مكان إطلاق النار على الضحية وهو داونت رايت البالغ من العمر 20 عامًا وهو شاب أسود. وفقًا لشرطة مركز بروكلين ، وقع الحادث قبل الساعة 2 عصرا بقليل عندما أوقف ضابط سيارة بسبب مخالفة مرورية مزعومة. وذكرت الشرطة أن السائق دخل السيارة مرة أخرى عندما حاول الضباط اعتقاله وقام أحد الضباط بإطلاق النار.

وقال بيان "تحركت السيارة عدة شوارع قبل أن تصطدم بمركبة أخرى". وأصيبت راكبة بإصابات غير مهددة للحياة أثناء الحادث ، كما ورد نقل ضابط شرطة إلى المستشفى.

وقالت كاتي رايت والدة داونت رايت للصحفيين إنها كانت على الهاتف مع ابنها عندما وقعت المواجهة مع الشرطة. وفقًا لروايتها ، التي نقلتها أخبار التلفزيون المحلي ، فقد اتصل بها ابنها أثناء توقيفه حتى تجلب له التأمين على السيارة.

وقالت إنها سمعت الضباط يأمرون ابنها بالخروج من السيارة ثم "شجار" قبل وقت قصير من إغلاق الهاتف.

قالت: "بعد دقيقة ، اتصلت وأجابت صديقته ، التي كانت الراكب في السيارة ، وقالت إنه أصيب بالرصاص ، وكان ابني يرقد بلا حياة".

ومساء الأحد ، سار مئات المتظاهرين إلى قسم شرطة مركز بروكلين واستقبلهم ضباط يرتدون ملابس مكافحة الشغب وأطلقوا الغاز المسيل للدموع على الحشد. كانت المواجهات مستمرة في الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي.

وبينما تجمعت مجموعات من المتظاهرين في مسيرة إلى قسم شرطة المدينة ، قال رئيس البلدية ، مايك إليوت ، إن إطلاق النار كان "مأساويًا" لكنه حث المتظاهرين على "أن يكونوا سلميين وأن المتظاهرين السلميين لا يتم التعامل معهم بالقوة". مع اقتراب منتصف الليل ، قال إليوت إنه سيصدر أمر حظر التجول.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن بروكلين هي مدينة تقع شمال غرب مينيابوليس ويبلغ عدد سكانها حوالي 30000 نسمة. تصاعدت التوترات في مينيابوليس والمنطقة المحيطة حيث من المقرر أن تستمر محاكمة ديريك شوفين ، الضابط الأبيض السابق الذي ركع على عنق جورج فلويد ، وهو رجل أسود يبلغ من العمر 46 عامًا ، للأسبوع الثالث يوم الاثنين.

وقالت الشرطة إن ضباط مركز بروكلين المتورطين في الحادث كانوا يرتدون كاميرات للجسد تم تفعيلها أثناء إطلاق النار. ويعتقدون أيضًا أنه تم تفعيل كاميرات اندفاعة أثناء الحادث.