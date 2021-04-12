نائب محافظ الجيزة يوجه بسرعة تنفيذ محطة رفع أبورجوان للصرف الصحى بالبدرشين

كتب ـ سيد الخلفاوى

تفقد إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، منطقة السهران بشارع جمال عبدالناصر بمدينة الحوامدية لمتابعه الحالة العامة للنظافة والإشغالات للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالى المدينة والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.



كما تابع نائب المحافظ عبارة ركاب الحوامدية للاطمئنان على انتظام العمل والتشغيل، وكذلك أعمال السور الجديد لكورنيش النيل بجوار العبارة.



وأجر نائب محافظ الجيزة جولة بمركز ومدينة البدرشين، حيث تابع الأعمال المنفذة بمحطة رفع الصرف الصحي بقرية أبورجوان، مشددا بتكثيف العمل بالمحطة وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ لسرعة الانتهاء من أعمال ودخول المحطة للخدمة في أسرع وقت ممكن.

ووجه نائب المحافظ مسئولي شركة مياه الجيزة بسرعة الانتهاء من أعمال الوصلات المنزلية بقرية أبورجوان بناء علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



رافق نائب محافظ الجيزة خلال جولته المهندس مجدي محب رئيس مدينة الحوامدية، ومحمود شنب رئيس مركز ومدينة البدرشين ومسئولي الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والمهندس طارق عبد الخالق نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، والمهندس مصطفي محمد المشرف العام على قطاعات الصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة والمهندس عادل شلبي رئيس قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ومسئولي الشركة المنفذة للأعمال.