باريس (أ ش أ)

قتل شخص، وأُصيب آخر بجروح جراء حادث إطلاق نار وقع خارج مستشفى بالعاصمة الفرنسية باريس، وقالت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الاثنين، إن مطلق النار تمكن من الفرار من موقع الحادث على دراجة نارية.

ولم ترد - حتى الآن - مزيد من التفاصيل بشأن الحادث الذي وقع خارج مستشفى خاص تمتلكها مؤسسة الصليب الأحمر الطبية.

يذكر أن مصادر أمنية فى فرنسا، أفادت باعتداء مسلحين على فندق "جورج الخامس" الفاخر فى باريس، وسرقت مجوهرات بقيمة نحو 100 ألف يورو، بحسب "روسيا اليوم".

وبحسب "فرانس برس" أفادت المصادر، بأن رجلين مسلحين دخلا مبنى الفندق الواقع فى شارع الشانزليزيه، والتابع لشبكة "فور سيزونز"، وسط العاصمة الفرنسية فى حوالى الساعة 9:30 الخميس.

وسرق اللصان مجوهرات من علامات تجارية مشهورة، كانت معروضة داخل مبنى الفندق، حيث تقدر أضرار الاعتداء بنحو 100 ألف يورو.

وتوارى المهاجمان عن الأنظار على وجه السرعة دون إصابة أحد بأذى، وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا فى الجريمة.