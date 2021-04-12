اليوم السابع
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الإثنين، 12 أبريل 2021 05:14 م
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مصرع عامل وابنه اختناقا بسبب موقد التدفئة في الشرقية

الإثنين، 12 أبريل 2021 04:01 م
مصرع عامل وابنه اختناقا بسبب موقد التدفئة في الشرقية موقد تدفئة - أرشيفية
الشرقية _فتحية الديب

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لقى عامل وابنه مصرعهما داخل مزرعة بإحدي قرى مركز بلبيس في محافظة الشرقية، اختناقا نتيجة نقص الأكسجين وتركهم لموقد التدفئة مشتعلا داخل الغرفة أثناء النوم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم التحفظ على الجثتين تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ لمركز شرطة بلبيس، باستقبال المستشفى المركزى، لكل من "ر . م . ب "57 عاما عامل، ونجله " ال . ر . م" 28 عاما، مقيمان قرية سلمنت المركز متوفيين.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وبالفحص والمعاينة تبين من التحريات الأولية، أن الوفاة حدثت نتيجة نقص الأكسجين ويرجح حدوث ذلك نتيجة ترك موقد التدفئة وماكينة كهرباء مشتعلين، الأمر الذي أدى إلى نقص الأكسجين واستنشاق غاز ثان أكسيد الكربون، وتم إنتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى عليهما لبيان سبب الوفاة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق، وكلفت بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها.

 


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