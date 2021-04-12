اليوم السابع
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مصرع شاب بعد تلقيه بعدة طعنات فى الجسم بحى العرب فى بورسعيد

الإثنين، 12 أبريل 2021 01:47 م
مصرع شاب بعد تلقيه بعدة طعنات فى الجسم بحى العرب فى بورسعيد جثه - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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لقى شاب يدعى "محمد جمال السيد سرحان"، 30 سنة مصرعه، ظهر اليوم الإثنين، على أثر طعنة نافذة بالقلب، فى حى العرب بمحافظة بورسعيد. تلقى اللواء ناصر حريز مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، إشارة من شرطة النجدة، تفيد بطعن شاب فى أنحاء متعددة بالجسم. 

ووصل مستشفى الزهور "محمد جمال السيد سرحان" 30 سنة، بعد بلاغ بالعثور عليه  بشارع 100 ونبيل منصور أمام محطه الكهرباء، مطعون بعدة طعنات متعددة فى أنحاء متعددة بالجسم. 

تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى الزهور، وتحرير محضر بالواقعة، للوقوف على ملابسات الواقعة. 

 

 


بورسعيد

جثة شاب

مدير امن بورسعيد

مستشفى الزهور

حى الزهور

العثور على جثة شاب

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