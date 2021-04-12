رام الله (أ ش أ)

اقتحم 87 مستوطنا اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك انطلاقا من جهة باب المغاربة، وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أنه تم إغلاق باب المغاربة بعد الاقتحام، وأن المستوطنين تجولوا فى باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى التى تولت حراستهم.

وفى وقت سابق اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الاثنين، 25 فلسطينيا من أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اعتقلت 11 فلسطينيا من بلدة تقوع شرق بيت لحم بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها، كما اعتقل 3 آخرين من القدس.