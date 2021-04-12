اليوم السابع
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محافظة الجيزة تضبط 13 مخالفة بناء بحدائق الأهرام

الإثنين، 12 أبريل 2021 12:24 م
محافظة الجيزة تضبط 13 مخالفة بناء بحدائق الأهرام محافظة الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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واصلت أجهزة محافظة الجيزة العمل لرفع كفاءة الخدمات وتحسين الحالة العامة لقطاع حدائق الأهرام، تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لتحقيق الانضباط والارتقاء بمختلف القطاعات بنطاق المدينة.
 
وفى هذا السياق، تمكن قطاع هضبة الأهرام بحى الهرم من إزالة عدد من الأسوار المخالفة ورفع الإشغالات بنطاق قطع وعقارات ( 233 د،116 د، 4258 ، 3339، 340 ل).
 
وتمكنت هيئة النظافة والتجميل بالتنسيق مع إدارات البيئة فى رفع المخلفات ونظافة القطع أرقام ( 129 ك، 183 د، 90ط، 148س، 106/81 ج، 43 ك، 88/89 ع، ٤١41 ك، 103 ع، 252 ن" وشوارع ( الثروة المعدنية، سور المدينة بداية من البوابة الاولى وحتى البوابة الثانية، شارع الجيش، اسفل الضغط منطقة ط، تقاطعات الضغط مع الخزان وعبدالصبور شاهين).
 
كما رصدت لجان المتابعة والضبط 13 حالة مخالفات بناء بـ 12 قطعة، وتمكنت حملة لإدارة الإعلانات بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة من التحفظ على سيارة إعلانات بأحد الميادين وتحرير محضر بالواقعة.
 
ووجه اللواء احمد راشد مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة باستمرار الحملات لحين القضاء على مختلف الظواهر السلبية التى يعانى منها المواطنين بالمدينة، مشددا على اتخاذ الأجراءات القانونية الحاسمة حيال أصحاب المخالفات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

محافظة الجيزة

حدائق الاهرام

هضبة الاهرام

الجيزة

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