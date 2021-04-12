وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى 7 فلسطينيين بينهم أسيرة محررة خلال مداهمات فى بلدات برقين وعرابة وقباطية، كما اعتقلت فلسطينيين اثنين من رام الله عقب دهم منزليهما وتفتيشهما.

وفى الخليل، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي أسيرين محررين عقب دهم منزليهما فى بيت أمر شمالا، ونقلهما إلى معسكر "عصيون" شمال الخليل.

