قطار المحاكمات.. الحكم على خلية داعش وجلسة محمود عزت بالتخابر واقتحام الحدود

كتب إيهاب المهندس

تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة نظر العديد من القضايا الهامة ولعل أبرزها، محاكمة محمود عزت بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"، الحكم على المتهمين فى قضية "خلية داعش التجمع الأول"، محاكمة محمود عزت بقضية "التخابر مع حماس"، ومحاكمة المتهمين بخلية الويلى.

محاكمة محمود عزت بقضية "اقتحام الحدود الشرقية"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى اليوم الإثنين، إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان الإرهابية، فى اتهامه بقضية اقتحام الحدود الشرقية، والذى صدر ضده فيها حكم غيابي بالإعدام شنقا.

الحكم على المتهمين فى قضية "خلية داعش التجمع الأول"

تنطق الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، حكمها على 9 متهمين من بينهم 6 محبوسين، لاتهامهم بتأسيس والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 2306 لسنة 2019 جنايات أمن دولة التجمع الأول، ورقم 187 لسنة 2019، جنايات أمن الدولة، والمعروفة بـ"خلية داعش التجمع الأول".

محاكمة محمود عزت بقضية "التخابر مع حماس"

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، المنعقدة بطرة، اليوم الإثنين، إعادة محاكمة محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، فى اتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، فى قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، فى القضية المعروفة بـ"التخابر مع حماس".

"خلية الوايلى" الإرهابية

تنظر الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت وسعد الدين سرحان، محاكمة 3 متهمين بينهم هارب، فى اتهامهم بتكوين خلية إرهابية بالوايلى.

ووجهت النيابة العامة فى القضية رقم 1091 لسنة 2020 أمن دولة الويلى، والمقيدة رقم 144 أمن دولة عليا، للمتهمين الأول تهم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة، وتصنيع مواد مفرقعة واستخدامها فى عمليات إرهابية.