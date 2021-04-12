اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أبريل 2021 09:17 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

عوض تاج الدين يحذر: هناك زيادة حقيقية فى أعداد الإصابة بفيروس كورونا

الإثنين، 12 أبريل 2021 08:09 م
عوض تاج الدين يحذر: هناك زيادة حقيقية فى أعداد الإصابة بفيروس كورونا الدكتور محمد عوض تاج الدين
إبراهيم سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الوقائية والصحية، أن هناك زيادة حقيقية فى أعداد الإصابة بفيروس كورونا، خلال الفترة الحالية، متوقعا زيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف فى مداخلة هاتفية برنامج "حضرة المواطن" المذاع على فضائية "الحدث اليوم" مع الإعلامى سيد على، أن الفترة الحالية خطيرة جدا، مشيرا إلى أن المواطن يظل هو البطل فى مواجهة الفيروس، من خلال اتباع كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة الوباء.

وأوضح أن متعافى كورونا إذا كان يعانى من توابع مرضية يحمل رخصة الإفطار فى رمضان، مؤكدا أنه لم يثبت حتى الآن أن ارتفاع درجات الحرارة تقضى على الفيروس أو تبطئ من انتشاره.

وأشار إلى أن الزيادة فى أعداد الإصابة بفيروس كورونا ضعف نفس أعداد الإصابة بنفس الفترة من الشهر الماضى، موضحا أنه يجب تفادى زيادة أعداد الإصابة بتقليل العدوى باتباع كافة الوسائل الوقائية المتاحة والمعلنة.

وتابع أن الاحتياطى الاستراتيجى من الدواء المستخدم فى علاج كورونا، آمن والأدوية متوفرة، لافتا إلى أن الأسرة الطبية بالمستشفيات وسعتها الاستيعابية آمنة.

 


الدكتور محمد عوض تاج الدين

الإصابة بفيروس كورونا

كورونا

حضرة المواطن

متعافي كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

عوض تاج الدين: نجحنا فى التعامل مع كورونا بفضل المخزون الاستراتيجي للأدوية..فيديو

الجمعة، 09 أبريل 2021 07:20 م

مستشار الرئيس للصحة: بدء دراسات معمقة تهدف لتصنيع الخامات الدوائية وأدوية الأورام بمصر.. عوض تاج الدين: مصنع إنتاج البلازما بات قيد الإنشاء ومدة التنفيذ قليلة جدا.. ويؤكد: مدينة الدواء تحتوى على ثقل بحثى وعلمى

الخميس، 01 أبريل 2021 06:40 م

عوض تاج الدين: بدأنا اليوم دراسات تصنيع أدوية الأورام بعد توجيهات الرئيس السيسى

الخميس، 01 أبريل 2021 03:35 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة