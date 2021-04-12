ضبط 32 طربة حشيش و41 قطعة سلاح وتنفيذ 1271 حكما قضائيا فى حملة أمنية بسوهاج

سوهاج ــ محمود مقبول

شنت مديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة، استهدفت الحملة حائزى الأسلحة غير المرخصة، وتجار المواد المخدرة والمتعاطين لها وذلك بدائرة المراكز والأقسام بإجمالى، "41 قطعة سلاح وتنفيذ 1271 حكما قضائيا، وضبط 32 طربة حشيش بحوزة عامل بدائرة مركز طما".

جاءت الحملة بإشراف اللواء حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، وترأسها اللواء عبدالحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية واشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين والمرافق ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن، وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة عن ضبط 2 بندقية آلية عيار 7.62 ×39 ،و10 طلقات من ذات العيار، وطبنجة عيار 9 مم ماركة براو ننج، و6 بنادق خرطوش عيار 12، و15 فرد روسي محلي الصنع و2 طلقة من ذات العيار، و2 فرد خرطوش عيار 12 محلي الصنع، و15 قطعة سلاح أبيض تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، تمكن وضباط وحدة مباحث مركز طما بالاشتراك وضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم المخدرات " منطقة وسط الصعيد " من ضبط عاطل ومقيم مركز طما والسابق اتهامه في القضية بتهمة " سلاح " والمطلوب لتنفيذ علية في القضية " ضرب " حضوري بحوزته 32 طربة من مادة الحشيش المخدر يزنوا حوالى3200 جرام، ومبلغ مالي 150 جنيها وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

كما تم ضبط تم ضبط 22 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 30 جراما ومبلغ مالي 100 جنيه وهاتف محمول حيازة حاصل على دبلوم ومقيم قسم ثان سوهاج، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع و الهاتف المحمول للاتصال بعملائه، تم ضبط 7 قطع لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالي 14 جراما ومبلغ مالي 50 جنيها وهاتف محمول حيازة عاطل ومقيم قسم ثان سوهاج، وبمواجهة المتهم بما اسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع و الهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وفي مجال الضبط والإحضار، تمكن ضباط وحدة مباحث قسم أول سوهاج من ضبط مهندس زراعي ومقيم قسم اول سوهاج والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضية" مخالفة مباني "، وفي مجال ضبط حالات الاشتباه تمكن ضباط وحدة الاشتباه من ضبط 10 أحكام، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد "1271 " حكما قضائيا متنوعا، وضبط 419 مخالفة في مجال المخالفات المرورية .