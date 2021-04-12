اليوم السابع
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شكرى: نطالب بإخراج المرتزقة من ليبيا وندعم إجراء الانتخابات

الإثنين، 12 أبريل 2021 02:26 م
شكرى: نطالب بإخراج المرتزقة من ليبيا وندعم إجراء الانتخابات وزير خارجية روسيا
كتب أحمد جمعة

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قال وزير الخارجية سيرجي لافروف، إن بلاده تدعم مخرجات اللجنة العسكرية المشتركة في جنيف، وتدعم السلطة التنفيذية الجديدة في لبنان، فيما أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر تدعم مسار حل الأزمة الليبية، موضحا أهمية تفعيل كافة مقررات اللجنة العسكرية وضرورة خروج كافة المقاتلين الأجانب والمرتزقة وتفكيك الملشيات المسلحة في ليبيا. 
 
وشدد شكرى على أهمية إجراء الانتخابات في ليبيا بعيدا عن التنظميات الإرهابية في البلاد، موضحا أن مصر ستظل تحافظ على حالة الهدوء العسكري وعدم تصعيد أي طرف. 
 
لفت شكرى إلى أنه نقل رسالة للقيادة اللبنانية ودعمها لوضع سياسات لتلبية احتياجات الشعب اللبناني في ظل الوضع الصعب، داعيا لإعلاء مصالح البلاد فوق أي مصالح أخرى. 
 
بدوره أشار لافروف إلى أن الأزمة اللبنانية لن تحل إلا بمواقف كافة القوى المتواجدة فى البلاد، مؤكدا رئيس الوزراء سعد الحريرى في موسكو الأسبوع الجارى وعدد من الزعماء اللبنانيين.

وزير خارجية روسيا

لافروف

اللجنة العسكرية

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