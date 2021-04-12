سلطات ميانمار توجه تهمة جنائية جديدة للزعيمة أونج سان سو تشى

وكالات

وجهت السلطات في ميانمار تهمة جنائية جديدة اليوم الاثنين للزعيمة أونج سان سو تشي، وفق ما أفاد محاميها.

وحسب موقع روسيا اليوم، قال محامى سو تشى إن "تم توجيه تهم لزعيمة ميانمار في ست قضايا بالإجمال، خمس منها في العاصمة نايبيداو وواحدة في مدينة رانجون"، مشيرا إلى أن التهمة الأخيرة وجهت بموجب قانون إدارة الكوارث الطبيعية في البلاد.

وتندرج التهمة الأكثر جدية التي تواجهها سو تشي ضمن قانون الأسرار الرسمية لميانمار.

وقال المحامي مين مين سو، إن الزعيمة الموضوعة رهن الإقامة الجبرية في نايبيداو، بدت بصحة جيدة، لكن لم يتضح إن كانت على علم بالاضطرابات والاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ شهرين.