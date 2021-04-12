اليوم السابع
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سقوط متهم بالنصب على الشباب في سوهاج بزعم تسفيرهم للخارج

الإثنين، 12 أبريل 2021 11:51 ص
سقوط متهم بالنصب على الشباب في سوهاج بزعم تسفيرهم للخارج الأموال العامة -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة مركز شرطة جهينة بمحافظة سوهاج)، بقيام أحد الأشخاص بالنصب والاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم تسفيره لإحدى الدول للعمل بها .

أكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام (عامل ، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) بممارسة نشاط حتيالي فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم، زاعماً توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكى تحت هذا الزعم، وتوفير فرصة عمل له بها، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبلغ المالى المستولى عليه، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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حملات امنية

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السفر للخارج

نصب

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