اليوم السابع
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رئيس الوزراء يهنئ الإعلاميين والصحفيين بحلول شهر رمضان المعظم

الإثنين، 12 أبريل 2021 01:56 م
رئيس الوزراء يهنئ الإعلاميين والصحفيين بحلول شهر رمضان المعظم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الصحفيين والإعلاميين بمناسبة شهر رمضان.

 

وقال رئيس الوزراء فى نص تهنئته: "يطيب لى، ونحن جميعا نستقبل شهر رمضان المعظم، أن أتقدم لكم بأخلص التهانى القلبية بهذه المناسبة العطرة، مقرونة بأطيب التمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذا الشهر الفضيل علينا جميعا وعلى شعب مصر العظيم بالخير والرخاء والبركات، وأن تكون مصرنا الحبيبة فى أفضل حال".

 

وتابع: "وبهذه المناسبة، اسمحوا لى أن أجدد التأكيد، بالإنابة عن أعضاء الحكومة، وبالأصالة عن نفسى، على الدور الكبير الذى تقومون به فى إبراز الإجراءات التى تتخذها الدولة بشأن دفع العمل نحو استكمال مسيرة النهضة التنموية التى تشهدها البلاد حاليا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وذلك بجميع مواقع العمل والإنتاج لصالح الوطن، وسعيا لتحقيق طموحات المواطنين.

  

وقال" كما أستثمر هذه المناسبة لأثمن كافة جهود وسائل الإعلام فى هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن، التى تتطلب دحض كافة الشائعات، وذلك من خلال تقديم الحقائق وتوعية المواطنين بها.. سدد الله خطاكم لما فيه صالح الوطن".

 


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مصطفى مدبولى

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