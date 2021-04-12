رئيسة وزراء اسكتلندا: لندن لن تعارض استفتاء استقلال ثان حال فوز حزبنا بأغلبية

كتبت رباب فتحى

قالت نيكولا ستورجيون، رئيسة وزراء اسكتلندا، إن بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا لن يعارض إجراء استفتاء ثان على الاستقلال إذا فاز الحزب الوطني الاسكتلندي بالأغلبية في الانتخابات الشهر المقبل، مع اعتراف بعض وزراء الحكومة البريطانية بأنه أمر حتمي.

في مقابلة مع صحيفة "الجارديان" البريطانية، قالت الوزيرة الأولى: "إذا صوت الناس في اسكتلندا لصالح الحزب، عندما يحين الوقت، يجب إجراء استفتاء على الاستقلال، فلا يمكنك الوقوف في طريق ذلك - وأنا لا أعتقد أن هذا ما سيحدث ".

وأشار المطلعون في داونينج ستريت إلى أنه قد تكون هناك محاولات تكتيكية للإبقاء على حتمية الاستفتاء قيد التفكير، لكن رئيس الوزراء عارض بشدة مثل هذه الخطوة.

وتخلت حكومة المملكة المتحدة بهدوء عن استخدام لغتها حول الاستفتاء بسبب مخاوف من أنها قد تمنح الناخبين الاسكتلنديين الذين ما زالوا مترددين بشأن الاستقلال - ولكنهم حريصون على سياسات ستورجيون الأخرى - ترخيصًا للتصويت لصالح حزبها إذا كانوا يعتقدون أنه لا توجد فرصة لإجراء استفتاء جديد.

لكن يُقال إن جونسون مصمّمًا في السر على أنه لن يكون رئيس الوزراء الذي يسمح بإجراء استفتاء، وأن المحافظين سيرسلون رسالة مفادها أن إجراء مثل هذا الاستطلاع أثناء الوباء سيكون عملاً غير مسئول إلى حد كبير.

وأشارت تقارير في صحيفة صنداي تايمز إلى أنه بينما ظل موقف حكومة المملكة المتحدة يعارض منح هوليرود -الحكومة الاسكلندية- الصلاحيات اللازمة لإجراء استفتاء قانوني، يعتقد كبار المحافظين أن هذا سيكون من الصعب الحفاظ عليه إذا فاز الحزب الوطني الاسكتلندي في 6 مايو.

في الأسبوع الماضى، وجد استطلاع أجرته شركة Ipsos Mori أن الحزب الوطني الاسكتلندي في طريقه للفوز بأغلبية وفترة رابعة تاريخية.