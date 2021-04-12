رئاسة الحرمين تجرى الصيانة الدورية للحجر الأسود قبل استقبال شهر رمضان

كتب محمد شعلان

أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود وفق أساليب حديثة ومتطورة، بتوجيه من الرئيس العام الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وبإشراف ومتابعة من وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد.

وعملت وكالة شؤون المسجد الحرام بالإشراف على المهمة والتي قام على تنفيذ أعمال الصيانة فيها فريق فني مؤهل، مع تحري أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية، وفق الموقع الرسمي لرئاسة شئون الحرمين.



صيانة الحجر الاسود

وتستخدم رئاسة الحرمين أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة الكعبة المشرفة، نظراً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان من عناية واهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما.



جانب سابق من عملية صيانة الحجر الاسود



اعمال صيانة سابقة للحجر

وفى مارس الماضي، أجرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود بالمسجد الحرام، وفق أساليب حديثة ومتطورة، ونشر الحساب الرسمى لرئاسة شئون الحرمين على "تويتر"، صور من تولى فريق مؤهل من وكالة المشاريع والدراسات الهندسية، ووكالة الشؤون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام، أعمال الصيانة للحجر الأسود.

وأشرف فريق من رئاسة الحرمين بشكل مباشر على أعمال الصيانة للحجر الأسود، مع تحرى الفريق الفنى لأعلى معايير الدقة والجودة فى الأداء والإنجاز خلال وقت قياسى لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.