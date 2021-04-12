اليوم السابع
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ديلر المخدرات يعترف بعد سقوطه وبحوزته 16 قطعة حشيش قبل شهر رمضان في الجيزة

الإثنين، 12 أبريل 2021 03:00 ص
ديلر المخدرات يعترف بعد سقوطه وبحوزته 16 قطعة حشيش قبل شهر رمضان في الجيزة حملة أمنية-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترف تاجر مواد مخدرة تم القبض عليه في الجيزة، بتردده على منطقة المنيب لترويج مخدر الحشيش بين عملائه، لتحقيق مكاسب مادية طائلة. 
 
وقال المتهم إنه خلال ترويجه مخدر الحشيش بين زبائنه، فوجئ برجال المباحث يلقون القبض عليه، وبحوزته 16 قطعة من المخدر، كان يستعد لبيعها، بالإضافة إلى هاتف محمول ومبلغ مالي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
تم القبض على المتهم بعد ورود معلومات لرجال المباحث بقسم شرطة الجيزة، تفيد حيازة عاطل لمواد مخدرة والإتجار بها في منطقة المنيب. 
 
بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 16 قطعة من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 

تجارة المخدرات

مخدر الحشيش

قسم الجيزة

مكافحة المخدرات

ديلر المخدرات

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