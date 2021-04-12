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دائرة الأهلة السعودية تعلن الثلاثاء أول أيام رمضان

الإثنين، 12 أبريل 2021 06:01 م
دائرة الأهلة السعودية تعلن الثلاثاء أول أيام رمضان هلال - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت المملكة العربية السعودية، أن الثلاثاء هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، وفق بيان لدائرة الأهلة في المحكمة العليا نشرته وكالة الأنباء الرسمية واس.

وقالت الدائرة، إنه "بعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر في الهلال وتأمله، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" متفق عليه، فإن الدائرة، تقرر : أن يوم غدٍ الثلاثاء 1 / 9 / 1442هــ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 13 / 4 / 2021م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1442هـ .

 


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