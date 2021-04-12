حصاد الوزارات.. التموين: مبادرة إحلال السيارات القديمة لن تؤثر على الدعم التموينى

شهدت دواوين الوزارات اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.
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