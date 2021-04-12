حصاد الوزارات.. التموين: مبادرة إحلال السيارات القديمة لن تؤثر على الدعم التموينى

إعداد ــ مدحت وهبة

شهدت دواوين الوزارات اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

التموين: مبادرة إحلال السيارات القديمة لن تؤثر على الدعم التموينى للمستفيدين

http://www.youm7.com/5277881

تعرف على خطة وزارة الكهرباء لضبط سارقى التيار الكهربائى خلال شهر رمضان

http://www.youm7.com/5276603

المترو يبدأ مد ساعات تشغيله يوميا للثانية صباحا اعتباراً من الغد

http://www.youm7.com/5277629

هيئة السكة الحديد تبدأ العمل بمواعيد رمضان وتعديلات جداول تشغيل القطارات غدا

http://www.youm7.com/5276838

القوى العاملة: 27 وحدة تدريب متنقلة تجوب قرى ونجوع المحافظات

http://www.youm7.com/5277690