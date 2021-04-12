اليوم السابع
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حصاد الوزارات.. التموين: مبادرة إحلال السيارات القديمة لن تؤثر على الدعم التموينى

الإثنين، 12 أبريل 2021 05:23 م
حصاد الوزارات.. التموين: مبادرة إحلال السيارات القديمة لن تؤثر على الدعم التموينى صورة أرشيفيه ــ مبادرة إحلال السيارات القديمة
إعداد ــ مدحت وهبة

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شهدت دواوين الوزارات اليوم الاثنين، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" حصاد الوزارات على مدار اليوم.

 

التموين: مبادرة إحلال السيارات القديمة لن تؤثر على الدعم التموينى للمستفيدين

http://www.youm7.com/5277881

 

تعرف على خطة وزارة الكهرباء لضبط سارقى التيار الكهربائى خلال شهر رمضان

 

http://www.youm7.com/5276603

 

المترو يبدأ مد ساعات تشغيله يوميا للثانية صباحا اعتباراً من الغد

http://www.youm7.com/5277629

هيئة السكة الحديد تبدأ العمل بمواعيد رمضان وتعديلات جداول تشغيل القطارات غدا

 

http://www.youm7.com/5276838

القوى العاملة: 27 وحدة تدريب متنقلة تجوب قرى ونجوع المحافظات

 

http://www.youm7.com/5277690

 

 

 


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