اليوم السابع
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جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية بالمنيا

الإثنين، 12 أبريل 2021 04:20 م
جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة مجهولة الهوية بالمنيا جثة - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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عثر أهالى مدينة ملوى التابعة لمحافظة المنيا، اليوم الاثنين، على جثة مجهولة الهاوية لشخص أمام حديثة 25 يناير بالطريق الزراعى "القاهرة- أسوان".

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا ، إخطارًا من العقيد أحمد عبد الهادى مأمور قسم شرطة ملوي ، يفيد بالعثور على جثة مجهولة الهوية ، أمام حديقه 25 يناير الكائنة بالطريق الزراعى "القاهرة - أسوان".

انتقل ضباط المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة مجهولة الهوية فى العقد الثالث من العمر بكامل ملابسها، وعلى الفور وجه مدير أمن المنيا، بتشكيل فريق بحث جنائى، لكشف غموض الحادث، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ، وتحرر المحضر اللازم.


المنيا

مدير امن المنيا

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قسم شرطة ملوى

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