اليوم السابع
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ثبوت رؤية هلال شهر رمضان حسب المرصد الفلكى فى محافظة تمير بالسعودية

الإثنين، 12 أبريل 2021 05:42 م
ثبوت رؤية هلال شهر رمضان حسب المرصد الفلكى فى محافظة تمير بالسعودية أرشيفية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلن المرصد الفلكي في محافظة تمير بالسعودية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

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وكانت أبناء قد وردت أمس، عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي تمير وحوطة سدير بالسعودية.

 

 


السعوديه

المرصد الفلكى

هلال شهر رمضان

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