ثبوت رؤية هلال شهر رمضان حسب المرصد الفلكى فى محافظة تمير بالسعودية

أعلن المرصد الفلكي في محافظة تمير بالسعودية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وكانت أبناء قد وردت أمس، عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي تمير وحوطة سدير بالسعودية.
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أعلن المرصد الفلكي في محافظة تمير بالسعودية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.
وكانت أبناء قد وردت أمس، عن تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصدي تمير وحوطة سدير بالسعودية.
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