ثبوت رؤية هلال شهر رمضان حسب المرصد الفلكى فى محافظة تمير بالسعودية

كتب أحمد عبد الرحمن

أعلن المرصد الفلكي في محافظة تمير بالسعودية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.



