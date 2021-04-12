تفاصيل شروع شاب فى قتل جاره بعد مشاجرة عنيفة بالبدرشين

كتب أحمد الجعفرى

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل شروع شاب فى قتل جاره بالبدرشين، حيث تبين اعتداء المتهم على المجنى عليه بأداة حديدية أعلى رأسه، بعد مشاجرة نشبت بينهما. وتابعت التحقيقات، أن المتهم يبلغ من العمر 28 عاما، والمجني عليه فى العقد الرابع من عمره، ومقيمون بقرية دهشور بمنطقة العزبة القبلية.

وطلبت جهات التحقيق تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، كما طلبت تقريرا طبيا وافيا حول حالة المصاب، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، واقتياده إلي ديوان المركز، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات، فيما تم نقل المجني عليه إلي مستشفى قصر العيني، لإجراء الإسعافات اللازمة له.