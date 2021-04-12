اليوم السابع
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تعرف على خطة وزارة الكهرباء لضبط سارقى التيار الكهربائى خلال شهر رمضان

الإثنين، 12 أبريل 2021 02:00 ص
تعرف على خطة وزارة الكهرباء لضبط سارقى التيار الكهربائى خلال شهر رمضان عداد كهرباء
كتبت ــ رحمة رمضان

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وضعت وزارة الكهرباء  الطاقة المتجددة خطة موسعة  لكشف أى تلاعب أو سرقات التيار الكهربائي خلال شهر رمضان المبارك  للتهرب من سداد قيمة الاستهلاك الفعلى، ويرصد "اليوم السابع" أهم آليات وزارة الكهرباء لكشف التلاعب وسرقات التيار الكهربائى و هى كالآتى:
 
1- منح حق الضبطية القضائية لـ 600 موظف من العاملين بقطاع الكهرباء للتفتيش الدورى على المشتركين.
 
2- تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بشن حملات مكثفة لضبط سارقي التيار الكهربائي لعمل زينة رمضان.
 
3- التنسيق مع القراء التابعين لشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لموافة شركات التوزيع بأى بيانات عن المخالفين.
 
4- يتم تحرير محضر سرقة تيار للمشترك الذى يثبت أنه تلاعب فى عداد الكهرباء سواء بغرض تقليل الاستهلاك أو التوصيل للغير أو للنفس.
 
5- يتم توقيع غرامة سرقة التيار بهدف التوصيل للنفس "ضعف حساب متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة 12 شهرًا".
 
6- يتم توقيع غرامة سرقة التيار الكهربائى بهدف التوصيل للغير "5 أضعاف متوسط الاستهلاك الشهرى وفقًا لسعر أعلى شريحة لمدة عام".
 
7-اسناد مهام المرور على مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع لشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء لضبط سارقي التيار من مستخدمي هذه العدادات.
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

وزير الكهرباء

سرقات التيار الكهربائي

ضبط سارقى التيار الكهربائي

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