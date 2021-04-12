اليوم السابع
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تعرف على الأنشطة التى لا يتم قبول التصالح عليها بالجيزة

الإثنين، 12 أبريل 2021 06:00 ص
تعرف على الأنشطة التى لا يتم قبول التصالح عليها بالجيزة تحويل أنشطة الجراجات -أرشيفية
كتب ــ سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة، أنه لن يتم قبول التصالح على مخالفات تغيير أنشطة البدروم والجراجات في التصالحات على البناء المخالف، ويعرض اليوم السابع أهم الأنشطة التي لن يتم التصالح عليها وفقا لما أعلنها محافظ الجيزة.
 
1. حظر تغيير استخدام الجراجات إلى أى غرض آخـر خـلاف إيـواء السيارات.
 
2. عدم قبول أى تصالحات على تغيير استخدام الجراجات .
 
3. حظر تغيير استخدام البدرومات إلى مخازن وأنشطة تجاريـة وعـدم قبول أى تصالحات عليها .
 
4. يسمح بالتصالح على الأنشطة التجارية القائمة عدد دورين بالأرضـى (أرضى + ميزانين أو أرضى + أول).
 
5. يجب توفير عنصر ربط إنشائى داخلى مـا بين الدورين شريطة أن تكون مقامة قبل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.
 
6. يسمح بالتصالح للأنشطة الإدارية بكافة أدوار العقار شريطة أن تكون مقامة قبل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019.
 
7. لا يسمح بالتصالح على الأنشطة المحظورة بالكتاب الدورى رقـم 32 لسنة 2018 ذات الخطورة الشديدة أو المسببة للإزعاج .
 
8. يسمح بالتصالح بتغيير النشاط من إدارى أو تجارى إلى سكنى بشرط أن يكون قائم قبل العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019.
 
9. يسمح بالتصالح على تغيير استخدام غرف خدمات الـسطح للنـشاط السكنى فقط شريطة أن تكون مقامة قبل العمل بأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، في حالة عدم تجاوز قيود الارتفاع لهيئـة عمليـات القـوات المـسلحة (وزارة الـدفاع ) والطيران المدنى أيهما أقل .
 
 

قانون التصالح

تغيير نشاط الجراجات

نشاط البدروم

الجيزة

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