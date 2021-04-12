اليوم السابع
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الإثنين، 12 أبريل 2021 05:12 ص
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ترامب: لقاح فيروس كورونا يجب أن يسمى "ترامبسين"

الإثنين، 12 أبريل 2021 05:10 ص
ترامب: لقاح فيروس كورونا يجب أن يسمى "ترامبسين" ترامب
وكالات

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اعتبر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أنه ساهم في تطوير العديد من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، قائلا إنه يجب تسميتها "ترامبسين"، وفق ما نشرت صحيفة "روسيا اليوم".
 
وأفادت صحيفة "إندبندنت" البريطانية بأن ترامب قال في خطاب ألقاه أمام رعاة "الحزب الجمهوري" مساء السبت في مار ألاغو بولاية فلوريدا، إن شخصا أسماه "سيدي" جاء إليه وقال إن اللقاح يجب أن يسمى "ترمبسين".
 
وأضافت أن ترامب أشار إلى مبادرة Warp Speed التي أطلقتها الحكومة الأمريكية في عهده لتسريع تطوير لقاحات كورونا.
 
من جهة أخرى، هاجم ترامب خبير الأوبئة أنتوني فاوتشي بسبب توصيته بعدم استخدام الكمامات في بداية الوباء، قبل أن يوصي بـ"خمس" كمامات في الأشهر الأخيرة.
 

ترامب

لقاح فيروس كورونا

كورونا

فيروس كورونا

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