"تحولت لرماد" معاناة سكان جزيرة سان فينسنت فى الكاريبي بسبب رماد بركاني.. فيديو

كتب محمد شعلان

تستمر معاناة السكان فى جزر سانت فنيست وجرينادين فى البحر الكاريبي بعد ثوران بركان "لاسوفرير" فى الجزر الكاريبية، يوم الجمعة الماضية، وتحولت شوارع جزر سانت فنيست وجرينادين وبالأخص منطقة جورج تاون الواقعة فى البحر الكاريبي إلي اللون الرمادي الناجم عن تناثر الرماد الكثيف على الجزر، وأظهرت لقطات فيديو جديدة مشاهد من منطقة جورج تاون تظهر شوارعها ومنازلها مغطاة بالرماد بعد ثوران بركاني عنيف.

مشاهد جديدة من جورج تاون في جزيرة سان فينسنت تظهر شوارعها ومنازلها مغطاة بالرماد بعد ثوران بركاني pic.twitter.com/sjQsohrBVZ — RTARABIC (@RTarabic) April 11, 2021

وسجلت اللقطات الجديدة مشاهد السكان وهم يسيرون فى الشوارع وسط الرماد الكثيف، والسيارات التي تتحرك ببطء وسط شبورة الرماد ويغطيها الكثير من نثر الرماد، فيما نقل سكان جزر سانت فنيست وجرينادين فى البحر الكاريبي، استمرار معاناتهم من اثار ثوران بركان "لاسوفرير" وتضررهم من الرماد ورائحة الدخان، وفق ما نقلت روسيا اليوم.



الشوارع والمنازل مليئة بالرماد



نثر الرماد فى الشوارع

وتشهد جزر سانت فنيست وجرينادين فى البحر الكاريبى حالة من الطوارئ لليوم الرابع على التوالى، بعد أن ثار بركان "لاسوفرير" فى الجزر الكاريبية، الجمعة، وتتوالى مقاطع الفيديوهات والصور من الحالة التى تعيشها جزر سانت فنيست وجرينادين وتغطية الرماد للجزر، فضلا عن انتشار رائحة الكبريت القوية فى الهواء بعد يومين من ثوران بركان كان خاملا لعقود.



معاناة وسط الرماد



السكان يرصدون معاناتهم

وبالأمس، انتشرت لقطات من جزر سانت فنيست وجرينادين فى البحر الكاريبى، لتبين الحالة التى أصبحت عليها الجزر الآن بعد ثوران البركان الخامل، ونقلت لقطات من الجزر الكاريبية ونثر الرماد يغطى السيارات فى شوارع وكافة منازل المدينة، وتحول جانب من الجزيرة إلى اللون الرمادى الفاتح بسبب هبوب الرياح بالرماد من البركان.

وتستمر عمليات الإجلاء بسبب ثوران بركان لا سورير، كما تستمر سلطات سانت فنيست وجزر جرينادين فى البحر الكاريبى فى حالة تأهب، بعد أن ترك البركان زخات رماد كثيفة مصحوبة برائحة كبريتية شديدة على الجزر.