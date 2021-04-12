تحرير 8606 مخالفات مرورية متنوعة أعلى الطرق خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق، والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة الأخيرة بإشراف اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 8606 مخالفات مرورية متنوعة، من بينها 4097 تجاوز السرعة المقررة و40 مخالفة السير بدون تراخيص و57 مخالفات موقف عشوائى، و80 مخالفة شروط التراخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.