اليوم السابع
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تحرير 11656 محضر عدم ارتداء الكمامة و152 قضية تداول شيشة

الإثنين، 12 أبريل 2021 11:07 ص
تحرير 11656 محضر عدم ارتداء الكمامة و152 قضية تداول شيشة ملاحقة غير الملتزمين بارتداء الكمامة
كتب محمود عبد الراضي

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حررت وزارة الداخلية عدد 11656 محضر عدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 11576 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 80 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير 583 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط 152 قضية فى مجال منع تداول الشيشة بإجمالى مضبوطات(105) شيشة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجارى استمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.

وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

 

 

 


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