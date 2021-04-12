اليوم السابع
Ads
الإثنين، 12 أبريل 2021 06:46 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 1,5مليون جنيه من أموال المواطنين بدعوى توظيفها

الإثنين، 12 أبريل 2021 06:32 م
تجديد حبس متهم بالاستيلاء على 1,5مليون جنيه من أموال المواطنين بدعوى توظيفها أموال ـ أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالاستيلاء على مليون ونصف المليون جنيه من أموال المواطنين بزعم توظيفها في عدد من المجالات المختلفة، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.

 

وقال أحد ضحايا المتهم، بأنه زعم استثمار الأموال في مجال تأسيس المطاعم والفنادق، وأنه اتفق معي علي عطاءه 60 ألف جنيه كسهم في أحد مشروعاتها، مقابل أرباح حددت بنسبة 30 % في الشهر، وأن عدد كبير من الشاكين أعلنوا عن اتفاقهم معه علي نفس العرض ، وأنه إلتزم مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة و إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والإستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

 

وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهم تلقي مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، مؤكدة أن حجم المبالغ المالية التي تلقتها منهم بلغت نحو (1,383000) جنيه مصرى بغرض توظيفها.

 


حبس متهم

الاستيلاء علي الأموال

الاستيلاء علي مليون ونصف

توظيف الأموال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة